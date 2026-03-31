Lite in famiglia e bastone sotto il passeggino: denunciato

A Piacenza dopo una lite in famiglia: 23enne denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetto atto ad offendere.

Esce di casa nel pieno di una lite familiare portando con sé la figlia di appena 4 mesi nel passeggino. Poi l’intervento dei carabinieri, il tentativo di allontanarsi, la resistenza agli operanti e il ritrovamento di un bastone in legno nascosto sotto il passeggino. Lunedì 30 marzo in via Farnesiana, il Radiomobile della Compagnia di Piacenza è dovuto intervenire per riportare la calma in una situazione rapidamente degenerata.

L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno quando alla centrale è arrivata la segnalazione di una lite in ambito domestico. Sul posto sono stati inviati due equipaggi del Nucleo Operativo e Radiomobile. Una volta arrivati all’abitazione, i militari hanno raccolto i primi elementi e accertato che il giovane, un 23enne residente in città, si era già allontanato a piedi con la bambina di quattro mesi. Il giovane è stato rintracciato poco dopo nelle immediate vicinanze di casa, mentre spingeva il passeggino. Si è mostrato fin da subito agitato, nervoso e aggressivo. Proprio durante il controllo, nel ripiano sottostante al passeggino, i carabinieri hanno trovato un bastone in legno lungo circa 60-70 centimetri.

Alla richiesta di spiegazioni, il 23enne avrebbe detto di portarlo con sé per difesa personale. L’oggetto è stato sequestrato. Da lì in avanti i momenti più concitati. Mentre i militari cercavano di riportare la situazione alla calma e di separarlo dalla moglie ventenne, nel frattempo scesa in strada, l’uomo avrebbe continuato a innervosirsi, tentando di avvicinarsi nuovamente alla donna e cercando poi di allontanarsi dal posto con il passeggino. A quel punto, per completare gli accertamenti in sicurezza e tutelare anche i presenti, i militari lo hanno invitato a salire sull’auto di servizio per essere accompagnato negli uffici della Sezione Radiomobile.

Il 23enne, però, avrebbe rifiutato, provando prima a sottrarsi al controllo e poi a fuggire a piedi. Raggiunto quasi subito, avrebbe opposto resistenza fisica ai carabinieri, che sono stati costretti a bloccarlo per evitare ulteriori fughe e impedire che la situazione degenerasse ulteriormente. Una volta immobilizzato, è scattata la perquisizione personale sul posto. Il giovane è stato poi accompagnato in caserma per gli atti di rito e infine denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Piacenza per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetto atto ad offendere.