Liti con enti pubblici, boom di richieste al difensore civico

In pochi lo conoscono davvero, eppure può diventare decisivo quando un ufficio pubblico smette di rispondere, una pratica resta ferma per mesi o un cittadino si ritrova intrappolato tra sportelli, protocolli e silenzi. È il difensore civico dell’Emilia-Romagna, figura autonoma e indipendente della Regione che interviene nei conflitti tra cittadini e pubblica amministrazione senza bisogno di avvocati o tribunali. Non emette sentenze e non cancella provvedimenti, ma può aprire una corsia diretta con gli enti, sollecitare chiarimenti e spingere gli uffici a correggere errori o ritardi.

Anche il territorio piacentino conosce questo strumento. Nel 2025 sono state presentate 57 istanze da Piacenza e provincia. Di queste, 43 si sono concluse positivamente: il 75,4%. Nel dato rientrano pratiche accolte, riesami favorevoli, segnalazioni risolte durante l’istruttoria e orientamenti che hanno comunque permesso ai cittadini di ottenere una risposta concreta.

Il settore più critico è quello dell’accesso agli atti, con 14 segnalazioni. Succede, ad esempio, quando una persona chiede documenti relativi a una graduatoria, a una pratica edilizia o a un verbale e non riceve risposta. Seguono le questioni sanitarie con nove casi: ticket contestati, tempi d’attesa, difficoltà burocratiche con Ausl e Asp.

Nel 2025 la difesa civica della Regione Emilia-Romagna ha registrato una crescita rilevante: le istanze pervenute all’ufficio sono aumentate di circa il 60% rispetto alla media degli anni precedenti, da Piacenza a Rimini. «È un dato che non misura soltanto la crescente fiducia dei cittadini, ma anche la maturità del rapporto con le amministrazioni, sempre più disponibili al confronto e, quando necessario, a correggere la propria condotta - commenta il difensore civico Guido Giusti, avvocato modenese -. È in questo equilibrio che le segnalazioni diventano soluzioni e le difficoltà trovano risposta. Resta tuttavia necessario far conoscere maggiormente l’istituto del difensore civico».