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Liti in mezza città, sei interventi in poche ore per i carabinieri

Redazione Online
|3 ore fa
Liti in mezza città, sei interventi in poche ore per i carabinieri
1 MIN DI LETTURA
Una lite fra una coppia in mezzo alla strada, una al bar fra vari avventori, una disputa fra un addetto al soccorso stradale e un automobilista, un’altra lite in via Colombo fra una transessuale ubriaca e alcuni clienti di un bar e, infine, una lite in famiglia in casa. Sono questi sei interventi di una pattuglia del Radiomobile avvenuti fra il primo pomeriggio e la notte di mercoledì. In tutti i casi, la vista dei militari ha placato gli animi e non sono stati necessari provvedimenti particolari da parte degli uomini delle pattuglie dei carabinieri di Piacenza. 

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