Lo chef Luigi Taglienti lascia il ristorante “Io”: «E' il momento di dedicarmi ad altro»

A tre anni esatti dall’apertura, lo chef Luigi Taglienti lascia il ristorante «Io», aperto nel giugno 2022 nel complesso monumentale dell’ex chiesa di di Sant’Agostino. Dal 1° giugno non firmerà più i menu del locale che porta il suo nome. I motivi? «Ho messo grande energia in questo progetto, sia in cucina che a livello imprenditoriale, ma oggi mi rendo conto che non ha più senso continuare in un contesto dove manca curiosità e volontà di sostenere un ristorante di questo tipo - ha spiegato il cuoco ligure, classe 1979, già due volte stellato Michelin a Cuneo e a Milano - è arrivato per me il momento di uscire, e dedicarmi ad altro».

A proseguire nel ristorante sarà la giovane brigata che lo stesso Taglienti ha formato.