Locali a soqquadro e Postamat manomesso: ladri alle poste di Borgonovo

Ladri in azione all'ufficio postale di Borgonovo. Lunedì mattina, al rientro dal ponte del primo maggio, gli impiegati hanno trovato i locali messi a soqquadro e il Postamat manomesso dall'interno. Approfittando del ponte una banda di malviventi si è introdotta nell'ufficio. Una volta dentro hanno provato a scassinare il Postamat e a prelevare il danaro. Non è chiaro se siano riusciti nell'intento. Si sa però che tanti pensionati e pensionate che chiedevano di ritirare la pensione non hanno potuto farlo. L'ufficio è rimasto chiuso. Un cartello avvisa che posta e pensioni si ritirano a Ziano. Per il momento non si sa quando l'ufficio di Borgonovo potrà riaprire.