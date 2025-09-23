Lodigiani in attesa di una carrozzina: da Roveleto arriva un’offerta

Una carrozzina motorizzata sarà recapitata a casa di Stefano Lodigiani e a portargliela non sarà l'Ausl ma una rete di volontari. Dopo l'appello lanciato nei giorni scorsi dallo stesso Lodigiani, costretto su di una sedie a rotelle dopo un infortunio sul lavoro, l’Associazione Volontari Trasporti di Roveleto di Cadeo si è subito fatta avanti.

«Abbiamo una carrozzina motorizzata ferma in magazzino che al momento non utilizziamo – dice il presidente Francesco Grandini – motivo per cui abbiamo contattato il signore di Agazzano dicendogli che, se vuole, possiamo metterla a sua disposizione in comodo d’uso gratuito per tutto il tempo che ne avrà bisogno». Oggi, martedì 23 settembre, nel pomeriggio alcuni volontari dell’associazione andranno ad Agazzano per far provare a Lodigiani la carrozzina. «È praticamente nuova – dice Grandini – ha cinque marce, motivo per cui non dovrebbe avere problemi ad usarla sulla salita di casa». La prova del nove la si avrà solo dopo che il 64enne avrà provato la carrozzina. Nel frattempo resta lo sconcerto per una situazione che dopo oltre due pare sbloccarsi solo grazie all'intervento del mondo del volontariato e dei media.