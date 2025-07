Lorenzo è morto per Escherichia coli: l'esito dell'autopsia

Gli esiti ufficiali dell’autopsia, effettuata a Lubiana sul corpo di Lorenzo Balboni, morto mentre era in viaggio in Slovenia con la fidanzata nel fine settimana del Due giugno, sono stati comunicati venerdì nel tardo pomeriggio alla mamma, al papà, ai familiari a loro più vicini: il decesso - si legge - non ha più cause ignote ma è avvenuto per setticemia, causata da una “enterocolite acuta purulenta ed emorragica”.

«C’è alta probabilità che la enterocolite sia stata provocata da batteri come l’Escherichia coli. Si trovano ovunque, ma la pericolosità dipende da quale sia la concentrazione», spiega lo zio di Lorenzo, Andrea Balboni, che in queste settimane si è battuto con la famiglia per avere chiarezza. «Ci è stato spiegato che questi batteri possono essere nell’acqua, nel cibo, nelle bevande, sulle superfici. Sviluppano una tossina molto aggressiva che rende i tessuti dell’intestino permeabili, provocano lo scambio di batteri nel sangue e causando il processo setticemico».

Avuti gli esiti da Lubiana, il corpo di Lorenzo potrà finalmente essere sepolto nella cappella di famiglia al cimitero di Quarto, domani, venerdì in prima mattina, lasciando la cella frigorifera dove era stato custodito per precauzione nella camera mortuaria del cimitero di Piacenza, sulla Caorsana: la famiglia avrà così almeno un luogo dove portare fiori e lacrime, nella speranza di una carezza invisibile dal cielo da Lori.