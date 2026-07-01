L’sms-truffa da 14mila euro alla paladina dei consumatori

Stavolta i truffatori sono cascati male. L’ultimo sms truffaldino alla moda - si chiama “N.e.x.i”, scimmiottando la centrale dei pagamenti digitali Nexi - è arrivato sul cellulare della presidente di Federconsumatori Piacenza Angela Cordani. Una che di truffe - digitali e non digitali - possiede l’enciclopedia. L’avviso farlocco la metteva in guardia dell’essere in corso un prelievo di ben oltre 14mila euro dal suo conto corrente. Se non autorizzato da lei, era gentilmente pregata di contattare un numero di telefono a cui il Servizio Clienti l’avrebbe aiutata.