"Maestri del commercio", a Sandro Trabacchi l'Aquila di diamante di 50&Più

L'associazione 50&Più di Piacenza ha premiato i “Maestri del Commercio” 2025. Una giornata di festa tenuta alla sede di Unione Commercianti, dove la realtà guidata dal presidente Franco Bonini ha attribuito le storiche Aquile, rispettivamente in argento, oro e diamante, per l’impegno dei commercianti con 25, 40 o 50 (e oltre) anni di attività. Il più “stakanovista” tra le Aquile di Diamante è Sandro Trabacchi dell'Utensileria Nereo Trabacchi con i suoi 60 anni di attività, seguito da Roberto Chiesa (59 anni, negozio di elettrodomestici di Carpaneto Piacentino), Romana Garilli (55 anni, abbigliamento e scarpe Piccadilly), Pier Luigi Musi (52 anni, ristorante Dea di San Giorgio Piacentino), Carmen Galli (51 anni, ristorante Il Cervo di Agazzano), Sergio Montanari (50 anni, locanda Cacciatori di Castione), Maurizio Merlini (50 anni, trattoria Bellaria di Rivergaro) e Giovanni Matera (50 anni, laboratorio e pizzeria specialità Pinsa di Fiorenzuola d'Arda). Aquile d'Oro invece per Gabriella Maggi e Gaetano Borrelli (47 anni, impresa commerciale Mabo), Francesca Zanoncelli (46 anni, La Casa del Porcino e del Tartufo di Bobbio), Cesare Risposi (46 anni, mobilificio Manstretta di Castel San Giovanni), Roberta Bersani (46 anni, trattoria Poggi di Mucinasso), Maurizio Nobili (42 anni, salumeria Porta Nova di Bobbio), Graziella e Giacomina Ferri (40 anni, bar Croce Bianca di Rivergaro), Piero Provini (40 anni, negozio di alimentari di Farini d'Olmo), Piero Barabaschi (40 anni, macelleria equina) e Fabrizio Boiardi (40 anni, gioielleria Tesori). Infine, le Aquile d'Argento consegnate a Pierluigi Donatello (38 anni, agente di commercio materiale idraulico), Maura Perini (37 anni, salumeria Porta Nova di Bobbio), Marco Tornazzoli (36 anni, agente di commercio vernici e carte da parati), Francesco Bongiorni (32 anni, trattoria Poggi di Mucinasso), Pier Luigi Guerra (31 anni, trattoria I Doppi di Castell'Arquato), Gianluca Zambianchi (28 anni, Rigeneral System di Borgonovo Val Tidone), Adriano Anselmi (28 anni, presidente Fiva e responsabile ambulanti Piacenza), Simonetta Nobile (26 anni, negozio abbigliamento di Bobbio), Alberto e Paola Panizzari (25 anni, ristorante Il Cervo di Agazzano). C'è stato anche un riconoscimento per i soci della 50&Più Claudio Compagnoni, Cesare Cotugno, Fausto Rossi, Armando Serena, Lucia e Pietro Fontana e Luigi Testa, il “GoldAge” per l'impegno dimostrato in questi anni nella realtà piacentina che conta 2600 iscritti.