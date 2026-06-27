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Malore in strada per un 15enne ubriaco. Interviene l'ambulanza

Il giovane è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso

Ermanno Mariani
|1 ora fa
Malore in strada per un 15enne ubriaco. Interviene l'ambulanza
1 MIN DI LETTURA
Sono gravi le condizioni di un ragazzo di 15 anni che nella serata di venerdì 26 giugno è stato colto da malore in seguito ad una elevata intossicazione da alcol, al punto di cadere tramortito a terra in via Carducci.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con una ambulanza, che lo ha trasportato all'ospedale di Piacenza.

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