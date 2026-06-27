Malore in strada per un 15enne ubriaco. Interviene l'ambulanza

Sono gravi le condizioni di un ragazzo di 15 anni che nella serata di venerdì 26 giugno è stato colto da malore in seguito ad una elevata intossicazione da alcol, al punto di cadere tramortito a terra in via Carducci.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con una ambulanza, che lo ha trasportato all'ospedale di Piacenza.