Malore in tribunale, imputata si sente male durante il processo

Momenti di tensione nella mattinata di martedì 19 maggio in tribunale a Piacenza durante il processo a carico di una donna imputata per maltrattamenti nei confronti dei figli. Mentre era in corso l’esame di un testimone davanti al giudice, la donna ha accusato un malore improvviso all’interno dell’aula.

Secondo quanto emerso, l’imputata si sarebbe sentita male, fino a perdere conoscenza e svenire davanti ai presenti. Immediato l’intervento del personale del tribunale e dei presenti in aula, che hanno allertato i soccorsi. Sul posto è quindi intervenuta un’ambulanza della Pubblica Assistenza Croce Bianca per prestare le prime cure alla donna.