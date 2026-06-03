Maltempo, a rischio l'apertura della piscina di Calendasco

Il maltempo che si è abbattuto ieri, 2 giugno 2026, sulla provincia di Piacenza ha creato numerosi danni in tutta la pianura piacentina. Colpita soprattutto la fascia che costeggia il Po. Molti gli alberi abbatutti dalle forti raffiche di vento. Una situazione che ha reso necessari decine di interventi da parte dei vigili del fuoco e della protezione civile e, in alcuni casi, creato situazione di pericolo lungo le strade.

A Calendasco li vento ha abbattuto la recinzione esterna della piscina comunale e divelto il tetto dell’area ristoro: ora è a rischio l’apertura dell’impianto, che era prevista per sabato.