Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Maltempo, a rischio l'apertura della piscina di Calendasco

Le forti raffiche di vento hanno abbattuto la recinzione e divelto la copertura dell'area ristoro. L'inizio della stagione dei bagni era programmata per sabato

Cristian Brusamonti
|1 ora fa
piscina calendasco
piscina calendasco
1 MIN DI LETTURA
Il maltempo che si è abbattuto ieri, 2 giugno 2026, sulla provincia di Piacenza ha creato numerosi danni in tutta la pianura piacentina. Colpita soprattutto la fascia che costeggia il Po. Molti gli alberi abbatutti dalle forti raffiche di vento. Una situazione che ha reso necessari decine di interventi da parte dei vigili del fuoco e della protezione civile e, in alcuni casi, creato situazione di pericolo lungo le strade.
A Calendasco li vento ha abbattuto la recinzione esterna della piscina comunale e divelto il tetto dell’area ristoro: ora è a rischio l’apertura dell’impianto, che era prevista per sabato.
Leggi anche

Gli articoli più letti della settimana