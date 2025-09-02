Maltempo, passa la piena del Trebbia. Sponde ricoperte di legname

Il maltempo di lunedì 1° sul Piacentino è passato, lasciando qualche danno e conseguenza su territorio. Verso mezzanotte è stata aperta la diga di Boschi. Aveto e Trebbia si sono gonfiati verso le tre della notte di martedì 2 settembre, per poi scendere verso valle lasciando lasciando sulle sponde di Rivergaro tronchi e legnami. Nella notte a Ottone il sindaco Federico Beccia ha segnalato una frana sulla statale 45, invitando alla prudenza alla guida. Segnalato anche l'allagamento di un sottopasso a Pontenure e il crollo di un muro di sostegno sulla strada di Castelletto di Vernasca.

Verso le sei ha iniziato a gonfiarsi il Po a Piacenza, pur rimanendo attualmente sotto il livello idrometrico di 2 metri.