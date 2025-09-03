Piena del Trebbia, crollato ultimo pilone del Ponte Barberino

Prosegue la conta dei danni causati dall'innalzamento del livello del fiume Trebbia a seguito delle intense precipitazioni dei giorni scorsi. La forza dell'acqua avrebbe provocato il crollo dell'ultimo pilone del ponte di Barberino, abbattuto durante l'alluvione del 14 settembre 2015.

Il pilone era l'ultimo simbolo rimasto dello storico viadotto che ha collegato l'Alta Val Trebbia per sette decenni. A pochi metri di distanza dai resti del ponte accasciati sul letto del fiume c'è un cantiere pronto a partire. In corso d'opera l'assegnazione dei lavori per un intervento atteso dal valore di oltre 4 milioni di euro. Il cantiere, imminente, prevede - oltre alla realizzazione del nuovo viadotto - anche il rifacimento del ponticello sul rio Spanne.

Tornando al crollo del pilone, le conseguenze potevano essere ben peggiori. Quel lato di fiume in questi anni è stato abituato a ospitare centinaia di bagnanti tra residenti della zona e turisti che nel tempo si sono innamorati della vallata. Fortunatamente, al momento del collasso, non c'era nessuno nei paraggi.