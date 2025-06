«Manca un presidio antincendio a Borgoforte»

L’incendio è domato. Non i focolai della polemica. Cgil Funzione Pubblica torna a chiedere oggi a voce alta un presidio interno antincendio nell’area Iren di Borgoforte e denuncia i rischi legati all’assenza.

Con ordine. Dopo le fiamme divampate nelle prime ore di domenica nella piazzola per rifiuti ingombranti dell’area Iren di Borgoforte, il primo pensiero va alla salute. E su questo il Comune, sentita Arpae e Ausl, tranquillizza i piacentini: «Nessun pericolo per le persone» recita una nota di Palazzo Mercanti. Il Comune aveva diffuso domenica un messaggio di cautela invitando i cittadini a non raccogliere vegetali dagli orti, a svuotare l’acqua per i cani rimasta all’aperto. Precauzioni dovute a una certa apprensione in alcune zone della città dove l’odore del fumo è riuscito ad allungarsi e in attesa di sapere cosa effettivamente fosse andato a fuoco.

Si attende ora il rapporto dettagliato e definitivo di Arpae che arriverà nei prossimi giorni, intanto la sindaca Katia Tarasconi, presente l’altra notte sul luogo dell’incendio, ribadisce l’assenza di rischi legati alla qualità dell’aria dopo l’episodio: «Le autorità preposte agli accertamenti ci dicono che i valori delle sostanze tossiche sono inferiori al limite di rilevabilità».