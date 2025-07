Una batteria la causa dell’incendio «Ma nessun rischio per la salute»

Una piccola batteria al litio, forse finita tra i rifiuti ingombranti insieme a un giocattolo, potrebbe aver innescato per autocombustione l’incendio divampato nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorsi nell’impianto di trattamento rifiuti Iren di Borgoforte.

È questa l’ipotesi più plausibile emersa durante la commissione consiliare che si è tenuta ieri in municipio per fare chiarezza sulle cause dell’evento e, soprattutto, sulle misure da adottare affinché non si ripeta. Nessuna traccia, invece, di dolo: è stato escluso in modo netto dagli accertamenti effettuati, anche grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza, che non mostrano passaggi sospetti o movimenti anomali nelle 24 ore precedenti all’incendio.

L’allarme è scattato poco dopo mezzanotte grazie alle termocamere installate all’interno dell’impianto, che hanno segnalato un’anomalia termica. L’addetto reperibile di Iren ha subito contattato i vigili del fuoco, intervenuti sul posto in soli tredici minuti.

Le fiamme, che hanno interessato un capannone di stoccaggio destinato agli ingombranti e agli imballaggi misti (materiali destinati alla triturazione prima di essere conferiti al termovalorizzatore), sono state domate dopo circa dieci ore di lavoro, fino alla mattina di domenica.