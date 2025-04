Mancano infermieri, l'ambulatorio della Croce rossa chiede aiuto

La carenza di infermieri negli ospedali e nelle strutture sanitarie a livello nazionale si riflette anche su Piacenza. L’ambulatorio della Croce rossa continua a garantire assistenza sanitaria di base alla popolazione con servizi quotidiani, ma l’aumento della domanda rende urgente l’aggiunta di nuovo personale infermieristico. Per questo il comitato piacentino lancia un appello a infermieri professionisti per entrare a far parte del progetto.

Croce rossa, appello per trovare nuovi infermieri

L’ambulatorio Infermieristico della Croce rossa italiana di Piacenza, situato in Viale Malta 5, rappresenta da anni un punto di riferimento fondamentale per la salute e il benessere della comunità locale. Attivo nelle giornate di martedì, giovedì, sabato e nei festivi dalle ore 9:00 alle 11:00, l’ambulatorio garantisce servizi infermieristici di base a chiunque ne abbia necessità. Oggi, di fronte a una crescente richiesta di assistenza il Comitato di Piacenza della Croce rossa Italiana lancia un appello alla comunità: servono nuovi infermieri per continuare a garantire un servizio efficiente. Tra i servizi offerti sono compresi: la somministrazione di terapie su prescrizione medica, il monitoraggio di parametri vitali come pressione arteriosa, saturazione e glicemia, la gestione di medicazioni e una parte dedicata all’educazione sanitaria. L’appello è rivolto a infermieri iscritti all’albo e interessati a contribuire a un progetto di forte valore sociale e sanitario in modo gratuito.