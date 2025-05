Giornata dell’Infermiere, “insieme costruiamo la salute”: storie di cura e umanità

Empatia, ascolto, cura e relazione. Oggi si celebra la Giornata internazionale dell’infermiere. Un’occasione in più per tenere accesi i riflettori su una professione preziosa alla base dell’intero sistema sanitario. "Un ruolo fondamentale che prevede competenza, preparazione e umanità" le parole di Maria Genesi, presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Piacenza.

La cura è relazione. Lo dicono tutti e quattro, con parole diverse, ma con lo stesso sguardo profondo sul proprio lavoro quotidiano. Sono infermieri, e oggi – lunedì 12 maggio – si celebra la loro giornata internazionale. La ricorrenza onora una professione centrale nel sistema sanitario, fatta di competenza tecnica e umanità, vicinanza e dedizione. Quattro volti, quattro storie diverse ma legate da un filo comune: mettere la persona al centro, con i suoi bisogni fisici, psicologici, relazionali.

Stefania Riboli: il bambino e la sua famiglia

Lavora in Pediatria e al Pronto soccorso pediatrico. Stefania Riboli si prende cura non solo dei piccoli pazienti ma delle loro famiglie. “Ci sono le malattie metaboliche, le cronicità, situazioni complesse in cui i genitori faticano ad accettare la diagnosi. A volte il bambino è diffidente e va aiutato con delicatezza”, racconta. Piacenza è centro di riferimento regionale per queste patologie. Ma il punto, dice, è che ogni caso è unico. “Il rapporto di fiducia con i genitori è fondamentale. Serve competenza, ma anche empatia e ascolto”.

Alida Signaroldi: in oncologia, la relazione è parte della terapia

Dal 2019 Alida Signaroldi lavora nel Day Hospital oncologico di Piacenza. Un reparto dove la dimensione tecnica si intreccia costantemente con quella emotiva e relazionale. “Il tempo della relazione è tempo di cura – spiega – come dice anche il nostro Codice Deontologico”. Il contatto con i pazienti oncologici è quotidiano, ravvicinato, e spesso attraversato da fragilità profonde: “Non si tratta solo di gestire una terapia complessa, ma anche i sentimenti, le paure, le speranze”.

Tra i tanti casi, Alida ricorda un uomo arrivato tre anni e mezzo fa con una diagnosi oncologica molto severa. “Ha affrontato un intervento demolitivo e una chemioterapia impegnativa. Ma grazie al percorso fatto insieme, si è sentito accolto, accompagnato, ascoltato. Tanto che ha voluto raccontare la sua esperienza partecipando al Premio ‘Stella della Resilienza’”.

“È il segno che la cura non è solo una questione medica. È presenza, attenzione, empatia. È esserci, anche quando non ci sono certezze” conferma Alida Signaroldi. In oncologia, come nella vita, anche un abbraccio può diventare terapia.

Santa Rebecchi: dalla rianimazione alla casa delle persone

Dopo 16 anni trascorsi in Terapia Intensiva, Santa Rebecchi ha intrapreso un cambiamento profondo: da cinque mesi è coordinatrice dell’assistenza domiciliare del Distretto di Levante (Fiorenzuola-Lugagnano). Un salto radicale, come lei stessa lo definisce. “La terapia intensiva è un ambiente ipertecnologico, altamente specializzato, dove il rischio di disumanizzazione è sempre in agguato. Ma anche lì, nei momenti più critici, bastano attimi di empatia: il tocco di una mano, una carezza. I pazienti, anche in coma, sentono.”

Oggi si muove tra le case delle persone, coordinando gli interventi degli infermieri domiciliari. È un mondo nuovo, fatto di relazioni quotidiane, intimità e fiducia. “Entrare in casa di qualcuno è un privilegio e una responsabilità. Bisogna ascoltare, osservare, non dimenticare mai i bisogni del malato e del suo contesto familiare.”

Secondo Rebecchi, il futuro dell’assistenza passa proprio da qui: dalla figura dell’infermiere di famiglia e di comunità. “Un professionista capace non solo di curare, ma di fare da collante tra ospedale, paziente e famiglia. Una rete di sostegno fondamentale, soprattutto oggi. La nostra professione si riassume in relazioni, in incontri brevi ma profondi, in gesti semplici che fanno la differenza.”

Dragoj Armand: l’umanità nelle cure palliative

All’Hospice di Borgonovo, Dragoj Armand coordina un’équipe impegnata ogni giorno a offrire qualità della vita, anche di fronte al fine vita. “Le cure palliative nascono da un’idea di un’infermiera – ricorda – e ancora oggi la dimensione relazionale è fondamentale”. L’Hospice non è solo un luogo dove si muore, ma anche da cui si può tornare a casa: “Nel 2023 il 30% dei nostri pazienti è stato dimesso”. Il lavoro è multidisciplinare: fisioterapisti, psicologi, medici, infermieri. Ma la relazione resta il cuore. “Curiamo i sintomi, ma soprattutto accompagniamo le persone in un tempo che può ancora essere pieno di significato”.

Una professione in trasformazione

“La situazione non è facile”, ammette la presidente dell’Ordine provinciale, Maria Genesi. “Mancano infermieri, e la professione è sotto pressione”. Ma lo sguardo resta rivolto al futuro. Convegni, formazione continua, nuovi modelli di assistenza territoriale: “Ci stiamo muovendo per rispondere ai nuovi bisogni. E lo facciamo con la stessa forza che ha sempre contraddistinto gli infermieri: competenza, cuore e relazione”.