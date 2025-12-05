Manoscritti rubati da Villa Verdi restituiti a Parma, non a Piacenza

villa Sant'Agata, e sono ricomparsi in un'asta milanese nel 2018. Una volta pubblicati in catalogo, due manoscritti verdiani, relativi all'Aida, sono stati individuati dalla Soprintendenza Archivistica dell'Emilia-Romagna, per essere poi recuperati dopo una lunga indagine dei carabinieri, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano. Restituiti a Parma manoscritti rubati di Giuseppe Verdi. I carabinieri - secondo quanto si apprende dall'Ansa - li hanno riconsegnati all'Archivio di Stato. I documenti - di cui abbiamo trattato anche nella giornata di ieri, giovedì 4 dicembre - sarebbero stati rubati probabilmente da, e sono ricomparsi in un'asta milanese nel 2018. Una volta pubblicati in catalogo, due manoscritti verdiani, relativi all'Aida, sono stati individuati dalla Soprintendenza Archivistica dell'Emilia-Romagna, per essere poi recuperati dopo una lunga indagine dei carabinieri, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano.

Il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Bologna ha consegnato all'Archivio di Stato di Parma un manoscritto composto da tre carte il cui testo, in parte riferito alla celeberrima opera lirica «Aida», riporta numerose correzioni autografe di Giuseppe Verdi e una rarissima minuta della lettera che il maestro aveva scritto, nel 1861, per il suo amico Giovanni Minghelli Vaini. Ma perché non a Piacenza? I documenti provengono dall'Archivio Carrara-Verdi - sempre come afferma l'Ansa -, dichiarato nel 1964 di notevole interesse storico: comprende lettere, testi, partiture e schizzi appartenuti al «maestro» che, fino a qualche anno fa, erano conservati nella Villa Verdi di Sant'Agata di Villanova d'Arda (Piacenza), trasferito poi all'Archivio di Stato di Parma. Le indagini hanno permesso di rintracciare la lettera di Verdi, presso un'associazione culturale della provincia di Parma che l'aveva acquistata in buona fede, fornendo la massima collaborazione con gli inquirenti. «Un bell'obiettivo la collaborazione tra varie istituzioni dello stato per riuscire a portare a casa questi documenti preziosi, sono dei manoscritti unici» spiega Marcello Carraffa comandante del Nucleo Tpc di Bologna. Decisive per l'accertamento dell'originalità dei tre manoscritti, le comparazioni con le immagini di repertorio impresse su microfilm a fine anni 70. «Trovare scritto quello che tanti anni fa il maestro aveva composto di proprio pugno, come la scritta Aida o la sua firma autografa, è stato emozionante».