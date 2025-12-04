Manoscritto dell'Aida a Parma, Piacenza tagliata fuori

L’ex sindaco di Piacenza Stefano Pareti parla di «una procedura infernale che esclude Piacenza». L’oggetto del contendere è ancora una volta l’eredità verdiana che vede la nostra città cedere sempre il passo alla vicina Parma. Stavolta l’occasione la offre una consegna che si svolgerà proprio oggi nell’ex ospedale della Misericordia di Parma: il comando del nucleo carabinieri tutela patrimonio culturale di Bologna consegnerà all’Archivio di Stato di Parma un prezioso documento relativo al “Cigno di Busseto”. Nello specifico, si legge nella nota che annuncia la consegna, si tratta di «un manoscritto composto da tre carte il cui testo, in parte, è riferito alla celeberrima opera lirica “Aida”».

«Il fatto è – spiega Pareti che da anni si impegna nel Comitato San Marco per recuperare l’albergo dove Verdì soggiornò e trasformarlo in un museo – che un peso specifico a Parma ce l’ha l’Istituto nazionale di studi verdiani, che è uno dei più importanti: tutto fa capo a loro ed è quasi ovvio che un apparato dello Stato, che si muove su una disciplina rigorosa, porti la documentazione verdiana nel territorio in cui c’è una realtà nazionale di questo livello».

Pareti arriva a parlare di «una procedura infernale che esclude Piacenza gravitando invece su Parma». Del resto l’Istituto di studi verdiani, nato nel 1959 per volontà del maestro Mario Medici, è stato riconosciuto nel 1963 come ente di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza del ministero della Pubblica istruzione e successivamente del Ministero per i Beni e le attività culturali; nel 1989 è denominato “Istituto nazionale di studi verdiani” e dal 2002 è Fondazione di diritto privato.