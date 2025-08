Manutenzione al ponte sul Nure, i lavori slittano al 25 agosto

I lavori di manutenzione al ponte sul Nure lungo la via Emilia, alle porte di Pontenure, dovrebbero slittare al 25 agosto. Lo ha annunciato in consiglio comunale la sindaca di Cadeo Marica Toma, riferendo le indicazioni avute in occasione dell’ultimo tavolo tecnico di confronto. Verrà quindi posticipata di qualche giorno, rispetto a quanto preventivato, la chiusura della via Emilia, con tutti i disagi che ciò comporterà alla circolazione.