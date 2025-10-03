Martina ancora in fuga e ora non è più sola
La 14enne di Sarmato scomparsa da martedì sarebbe stata raggiunta da un coetaneo, ma ha rassicurato le amiche: "Sto bene"
Elisa Malacalza
|23 minuti fa
Non è ancora tornata a casa la 14enne di Sarmato che, da martedì, sta tenendo in apprensione famiglia e amici. Ieri sera però, è emerso come anche un suo coetaneo avrebbe raggiunto la ragazza con la quale dunque è in corso la fuga. Tante voci poi smentite, le più plausibili sono quelle legate alla presenza dei due ragazzi in un Comune del Pavese. La 14enne, nelle ore scorse, ha inviato un messaggio alle amiche, rassicurandole circa le sue condizioni di salute, mentre il ragazzo ha scritto ai genitori: "Raggiungo Martina, poi ti spiego" il messaggio WhatsApp che ha così fatto scattare tutti gli allarmi anche per la famiglia del ragazzo. Leggi tutto qui