Martiri della resistenza, in Comune l'omaggio alla memoria di Carini e Mackenzie

È il cuore di Piacenza e qui sono stati accolti per l’ultimo incontro istituzionale. Nella sala consiliare del municipio, gli assessori Serena Groppelli e Francesco Brianzi e la presidente del consiglio comunale Paola Gazzolo hanno incontrato la delegazione anglo-scozzese giunta a Piacenza su invito dell’Anpi per rendere omaggio alla memoria di due martiri della lotta di Liberazione in provincia: il capitano scozzese Archibald Mackenzie, il “capitano Mack” ucciso ad Albarola il 6 ottobre 1944 dai nazifascisti, e il giovane partigiano Carlo Carini, fucilato dalla milizia fascista il 1° settembre 1944 al muro della Pertite.

All’incontro sono intervenuti lo storico Shaun Hullis e Marco Moglia, sindaco di Borgo Val di Taro - presente insieme al presidente dell’Anpi del paese Pierluigi Beccarelli - dove riposano i resti di Carini.

Come Anpi piacentine sono stati presenti i presidenti Romano Repetti dell’Anpi provinciale, della sezione “Medina Barbattini” Giulia Piroli e della sezione Valnure Elena Mazzocchi e Stefano Pronti e Piera Reboli, che sono stati il motore di questa iniziativa: a loro si deve infatti l’organizzazione dell’intera visita della delegazione, partita con l’omaggio al cippo di Carini a Sant’Antonio e proseguita con le tappe in Valnure al monumento del capitano Mack e al Museo della Resistenza piacentina di Sperongia, ma anche con una cena conviviale al circolo Biffulus di Soprarivo di Calendasco animata da Corrado Casati e da alcuni bravi cantori del coro del Teatro Municipale di Piacenza.