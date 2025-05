“Massimo Cuttitta Challenge”, 300 giovani promesse del rugby in centro storico

Una corteo formato da 300 giovani promesse del rugby in centro storico. Piacenza ha dato così il via all'edizione 2025 del “Massimo Cuttitta Challenge”, torneo internazionale di rugby riservato alla categoria Under 12 in programma oggi e domani al campo del Piacenza Rugby in onore della leggenda del rugby Massimo Cuttitta scomparso prematuramente nel 2021 a causa del Covid. Tutto è iniziato questa mattina in centro storico, dove i partecipanti delle 15 società provenienti da tutta Italia e anche dalla Scozia hanno sfilato fino in piazza Cavalli accompagnati dal suono delle cornamuse della Heart of Italy Pipe Band. Nel pomeriggio, dalle ore 15 circa, prenderà il via il torneo che vedrà appunto sfidarsi nei vari gironi 15 squadre, tra le quali anche quella dei piccoli scozzesi della Stew Mel Lions e il team “Cuttitta”, formato da un componente di ciascuna della formazioni presenti: il calcio d'inizio sarà preceduto da un'altra esibizione della Heart of Italy Pipe Band che suonerà “Amazing Grace” in onore di Cuttitta con tutti i giocatori riuniti in mezzo al campo. Domenica mattina le finali, mentre nel pomeriggio premiazioni e festa conclusiva.