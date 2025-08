Mela Punjabna Da, oltre 200 donne indiane alla festa

Sono state oltre duecento le donne indiane che, nella sede scout di via Parpanese a Castelsangiovanni, hanno risposto all’invito a partecipare all’undicesima edizione di Mela Punjabna Da. "Una festa tradizionale del Punjab, che è una regione dell’India – spiega la giovane Ambra Doel, tra le organizzatrici - dove tutte le donne, specialmente figlie sposate, durante il periodo estivo dei monsoni tornano dai genitori e si riuniscono, vestendo i loro abiti colorati più belli, per celebrare insieme questo ritorno in famiglia". La festa ha riunito donne originarie dell’India, di tutte le età, in arrivo dall’intera Valtidone e non solo. "È un momento per dimostrare alla comunità – dice ancora la giovane organizzatrice - che possiamo portare avanti la nostra cultura anche lontano dalla nostra terra d’origine". Tra le invitate anche la sindaca di Castelsangiovanni, Valentina Stragliati, insieme alle colleghe consigliere dei comuni limitrofi Gloria Bolzoni (Sarmato) e Elisa Schiavi (Borgonovo). Sono tutti territorio dove la presenza della comunità indiana è molto radicata.