Memorial Chicco Maggi: trionfa il Salso, per Lilt Piacenza 2.250 euro

Dal raduno di auto d'epoca e fuoristrada allestito in collaborazione con l'associazione Gamma 4x4, al partecipato torneo di beach volley, presso la splendida piscina La Castellana e vinto dal team dei Diebirek, e poi tanto calcio per tutti i gusti, tra l'esibizione dei giovani del vivaio gialloverde, la sfida tra gli amici del Chicco, quella al femminile e le finali dei tornei degli Over 35 e dei Comuni. Di tutto e di più, insomma, nella festosa giornata conclusiva della quarta edizione del "Memorial Chicco Maggi", con tanto di sold out al «Rosso» di Gropparello quale miglior premio per il lodevole sforzo organizzativo di Promis Gruparel e della locale Polisportiva. E tanto più significativa e gratificante la raccolta fondi a beneficio della Lilt Piacenza, cioè la cifra di 2.250 euro assommata tra le iscrizioni delle 22 squadre partecipanti ai due tornei calcistici di punta ed il ricavato dell'asta delle magliette offerte da Piace, Nibbiano&Valtidone, Gas Sales e da illustri calciatori quali Ale De Vitis, Piccinini, Belotti, Vasquez e Simone Guerra.

«Grazie di cuore per questo ennesimo gesto di solidarietà al nostro indirizzo – ha sottolineato il presidente di Lilt, Franco Pugliese -; siamo felici della pluriennale collaborazione con Promis tesa anche ad infondere il tema della salute e della prevenzione nei tanti giovani che partecipano alle loro iniziative». Avvincente la finalissima del torneo Over 35 (qui in campo, tra gli altri, i noti Matteo Cremona e Fabio Galli), che dopo i tiri dal dischetto ha visto prevalere la formazione dei Detonati sui Dasprè. Sorprendente, invece, il netto successo (5-1) del Salsomaggiore a spese della compagine di Lugagnano nell'atto finale del torneo dei Comuni. Bravi tuttavia i termali ad imporre la legge dei più forti, ribadendo la loro superiorità già emersa nella semifinale vinta coi campioni uscenti della squadra di Piacenza e nei quarti con la compagine di casa. Così anche il Salso ha iscritto il proprio nome sull'albo d'oro del "Chicco Maggi", mentre Lugagnano si è dovuto accontentare del secondo piazzamento d'onore.

Finali come sempre ben dirette dall'infaticabile arbitro Sandro Lecca. Quanto ai premi individuali, a Sabri Kamishi (Salso) la palma di capocannoniere, miglior portiere Tommaso Squeri (Salso, prossimo tornare difendere i pali del Gropparello), mentre il riconoscimento di miglior giocatore del torneo è andato al talentuoso Michele Dametti (Lugagnano). Prossimo evento a cura di Promis Gruparel programmato per l'ultimo week end di questo mese, cioè il torneo di calcio di 12 e più ore che vedrà di scena 24 squadre, allietate da tanta musica e stand gastronomici aperti h24. Poi il torneo dei Rioni e la Festa dei Cuion in programma dal 31 luglio al 2 agosto, quando al campo sportivo Ettore Rosso si esibirà Ruggero de i timidi. «Sempre con Chicco nel cuore - le parole del presidente di Promis Marco Maggi -, avanti con le nostre iniziative ad animare l'estate del territorio».