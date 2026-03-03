“Menopausa e cuore” open day dedicato alle donne tra i 45 e i 65 anni

Il corpo cambia, il sonno diventa difficile e la stanchezza si fa sentire. La menopausa è un passaggio naturale nella vita di ogni donna, ma comporta trasformazioni biologiche che possono incidere profondamente sull'equilibrio generale dell'organismo, in particolare del cuore. Il progressivo calo degli estrogeni determina infatti modificazioni metaboliche e vascolari che espongono a un incremento del rischio cardiovascolare, per questo motivo la prevenzione assume un valore strategico che Progetto Vita, in collaborazione con Ausl, mette al centro di un open day dedicato alle donne tra i 45 e i 65 anni.

L'appuntamento intitolato “Menopausa e cuore” è in programma venerdì 6 marzo dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, nella sede della Croce Bianca Piacenza in via Emilia Parmense 19. Durante la giornata sarà possibile accedere a consulenze ginecologiche con le professioniste di Ostetricia e ginecologia diretta da Renza Bonini, effettuare controlli del colesterolo e ricevere una valutazione orientativa del rischio osteoporotico grazie al contributo del dipartimento delle Medicine. Saranno presenti inoltre la dietista Monica Maj, le ostetriche dell'Ausl e le professioniste della Farmacia Dallavalle. I consulti e gli screening saranno organizzati su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili (circa 90). Per informazioni e appuntamenti è possibile contattare la segreteria di Progetto Vita al numero 3927308035 già da mercoledì 6 marzo dalle 9 alle 12.