Mercoledì della medicina, via alla seconda edizione

«La medicina giusta – Né troppo, né troppo poco» è il tema principale sul quale verterà la seconda edizione dei Mercoledì della Medicina, iniziativa promossa dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Piacenza con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e la collaborazione dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS e di Slow Medicine ETS.

Cinque gli incontri in programma a Palazzo Rota Pisaroni, tutti alle ore 18 e aperti al pubblico nei giorni dell'8 e 22 aprile, del 6 e 20 maggio e del 17 giugno per dare i giusti consigli ai cittadini. Oltre agli esperti, come il presidente dell'Istituto Mario Negri Silvio Garattini e il direttore Giuseppe Remuzzi, la novità di quest'anno è che ci saranno anche sportivi piacentini che porteranno la loro testimonianza per un corretto stile di vita: i campioni Andrea Dallavalle (salto triplo), Giacomo Carini (nuoto) e Giulio Forte (rugby), l'indimenticata bandiera del Piacenza Calcio Settimio Lucci e l'ex ciclista Giancarlo Perini.

Questo il programma completo dei Mercoledì della Medicina (inizio ore 18 nel Salone d'Onore di Palazzo Rota Pisaroni, via Sant'Eufemia 13), a ogni incontro parteciperà un medico illustre, un consigliere dell'Ordine e un campione dello sport piacentino: 8 aprile «Prevenire è già curare – prevenzione primaria e secondaria basata su dati clinici e corretti stili di vita» con Silvio Garattini, Maurizio Bianco e Andrea Dallavalle, 22 aprile «Più farmaci, più esami, più salute. Ma sarà vero? – Esami sì, esami no; terapie appropriate o eccessive; farmaci, integratori e vaccini; come difendersi dalle fake news» con Marco Bobbio, Maurizio Contini e Settimio Lucci, 6 maggio «Fare di più non significa fare meglio – La storia di Choosing Wisely. Perché non sempre «più prestazioni» significa «più salute»» con Sandra Vernero, Raffaella Bertè e Giacomo Carini, 20 maggio «Possiamo permetterci di non avere un Servizio Sanitario Nazionale? - scelte responsabili, sostenibilità del sistema sanitario ed etica della cure», 17 giugno «Ambiente, salute e qualità della vita – Considerare una priorità sanitaria il rispetto dell'ambiente. Progettare e gestire strutture sanitarie sostenibili» con Antonio Bonaldi, Gianluca Selvestrel, Greta Gregori e Giancarlo Perini.