Moto fuori strada a Castano di Agazzano, centauro trasportato a Parma

Un serio incidente stradale, che ha coinvolto una moto, è avvenuto nel pomeriggio di sabato 28 febbraio, poco dopo le 16, nel territorio di Agazzano. Un motociclista di 68 anni, residente a Borgonovo, è uscito di strada lungo la Provinciale 33 mentre procedeva dal ponte sul Tidone in direzione di Agazzano.

Per cause in corso di accertamento l’uomo, a un paio di chilometri da Agazzano, in località Castano, ha perso il controllo della moto, sbandando sulla sua sinistra e finendo fuori strada. Il mezzo è terminato nel canale laterale, mentre il 68enne è stato sbalzato a una decina di metri di distanza, tra gli alberi. Secondo quanto ricostruito, stava percorrendo la strada insieme ad altri motociclisti.

Nell’impatto ha riportato un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Agazzano e l’auto infermieristica del 118 di Castel San Giovanni, oltre all’eliambulanza che ha trasportato il ferito all’ospedale di Parma.

Durante le operazioni di soccorso la strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico. I rilievi di legge sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Rivergaro, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto.