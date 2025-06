Multe per chi non fa passare i pedoni sulle strisce

Non solo ai semafori per “pizzicare” chi passa con il rosso. I vigili elettronici, ossia telecamere di controllo automatico delle infrazioni stradali, saranno installati anche agli attraversamenti pedonali, per sanzionare gli automobilisti che “dimenticano” di dare la precedenza a chi è a piedi. E l’idea è di partire, in forma sperimentale, dai “black point”, i punti a più alta rischiosità di investimenti, come i piazzali Torino e Milano, via IV Novembre e via Emilia Pavese davanti alla scuola elementare di Sant’Antonio (la prima zona in cui dovrebbe scattare la novità).

Un «sistema assolutamente innovativo e unico», lo descrive in una relazione illustrativa il comandante della polizia locale Mirko Mussi, rimarcando che, con la sua introduzione, «il Comune di Piacenza sarà tra i primi, se non il primo ente locale, ad adottare un’importante innovazione tecnologica a tutela degli utenti deboli nell’ambito della circolazione stradale, con la quale si intende elevare gli standard di sicurezza negli attraversamenti pedonali in cui si sono verificati un significativo numero di incidenti».

Le strisce pedonali a piazzale Milano