Multe per eccesso di velocità 2025: Piacenza incassa 182mila euro

Tra le sanzioni elevate per violazione del Codice della Strada, una su tre si riferisce all’accesso di velocità; nel 2025 a Piacenza ammontano a oltre 182mila euro i proventi complessivi dichiarati come entrata di queste sanzioni. Lo riferiscono i dati dell’analisi di Facile.it sui rendiconti pubblicati dai Comuni italiani. Se osserviamo i capoluoghi di provincia emiliano romagnoli che hanno dichiarato incassi da sanzioni derivanti dalle violazioni dei limiti di velocità, al primo posto si trova Bologna (9.214.556 euro), seguono Ravenna, con 3.984.320 euro e Modena, con 3.382.592 euro, al terzo posto si trova Ferrara (2.456.481 euro), seguita da Cesenatico (FC) (2.300.583 euro), Parma (1.977.262 euro) e Riccione (RN) (1.754.363 euro). Chiudono la classifica dei primi 10 Comuni Rimini (1.750.858 euro), Coriano (RN) (1.389.138 euro) e Cervia (RA) (1.157.036 euro).

Piacenza è tra i comuni che, insieme a Reggio Emilia, Cesena e Forlì, ha registrato gli incassi più contenuti. L’eccessiva velocità è proprio una delle cause dei sinistri stradali che, durante i mesi estivi, registrano un vero e proprio boom; secondo gli ultimi dati Istat disponibili, in Emilia-Romagna a giugno, luglio e agosto dell’ultimo anno di riferimento, si sono verificati 4.820 incidenti stradali con lesioni a persone, vale a dire il 29% del totale.