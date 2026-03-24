Museo di Storia naturale, affidati i lavori per la sede di Piazza Cavalli

È stata firmata oggi la determina dirigenziale che dispone l’aggiudicazione dei lavori e il relativo impegno di spesa per la realizzazione del nuovo Museo di Storia Naturale all’interno del Palazzo del Governatore, in Piazza Cavalli. Il Comune di Piacenza affida così ufficialmente l’intervento e apre la fase operativa del progetto.

«È un’operazione di grande valore per la città – sottolinea l’assessore alla Cultura Christian Fiazza - perché ci consente di valorizzare al meglio il Museo di Storia Naturale, ricollocandolo nel cuore pulsante di Piacenza, rendendolo più visibile e accessibile. Allo stesso tempo, questo passaggio permette di liberare gli spazi dell’ex Macello e di rafforzare l’offerta formativa di alto livello, con i nuovi corsi di laurea del Politecnico. È un progetto che tiene insieme cultura, università e sviluppo della città».

L’intervento, per un valore complessivo di circa 800 mila euro, prevede la manutenzione straordinaria e l’adeguamento dei locali di proprietà della Camera di Commercio che ospiteranno il museo nella nuova sede, nel cuore della città. I lavori sono stati affidati a un raggruppamento temporaneo di imprese del territorio (ulteriore valore aggiunto dell’operazione).

Il trasferimento del Museo di Storia Naturale dall’ex Macello al Palazzo del Governatore si inserisce in un percorso più ampio di riorganizzazione e valorizzazione degli spazi pubblici, che tiene insieme sviluppo universitario, cultura e rigenerazione urbana. Da un lato, infatti, il riassetto degli spazi dell’ex Macello consente di rafforzare la presenza del Politecnico di Milano e dei nuovi corsi universitari; dall’altro, la nuova collocazione del museo nella più importante piazza della città ne aumenta visibilità, accessibilità e capacità di attrazione.

L’obiettivo è quello di restituire a Piacenza un museo più fruibile, inserito in un contesto centrale e pienamente integrato nel sistema culturale cittadino, anche in relazione agli altri poli museali e agli spazi espositivi del centro storico.

L’intervento è interamente finanziato con risorse pubbliche già disponibili, attraverso avanzo di amministrazione e oneri di urbanizzazione, e consentirà di riqualificare uno spazio storico, destinandolo a una funzione culturale stabile e qualificata.

Con questo passaggio amministrativo si compie dunque uno step decisivo: dopo la definizione progettuale e il confronto istituzionale che ha accompagnato il percorso negli ultimi mesi, prende avvio la fase di realizzazione del nuovo museo, con l’obiettivo di restituire alla città uno spazio rinnovato e capace di valorizzare il patrimonio scientifico e naturalistico a disposizione.