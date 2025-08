Negli ex Magazzini Generali ecco l'albergo da 90 stanze

Quanta storia abita nel nuovo albergo che si aprirà a Piacenza forse già entro l’anno, 90 stanze e l’ambizione di allargare la disponibilità turistica della città su un’asse importante come la via Emilia. Secondo indiscrezioni dovrebbe arrivare una catena francese: B&B Hotels. In Piazzale Roma, sotto la protezione della lupa capitolina e precisamente all’inizio di via Colombo la rigenerazione dei Magazzini Generali volge al termine dopo un lungo sonno e un cantiere che sembrava in perenne stallo su un’arteria trafficata e proprio di fronte al capolinea delle corriere. Una spinta viene anche dal via libera alle autorizzazioni tecniche, come quelle dei Vigili del Fuoco, all’inizio del ‘25.

Da poco è visibile la facciata verso Piacenza, ormai completata anche nell’intonacatura gialla, quella invece dal lato opposto, su via Bolzoni, è in fase di completamento. Si è lavorato, naturalmente, oltre che sull’involucro, sul rinforzo delle strutture. Sulla facciata frontale lungo via Colombo si stanno facendo le prove-colore per la tinteggiatura una volta finito il cantiere, il marciapiedi di fronte verrà sistemato. Le dimensioni interne sono di 3mila e 200 metri quadrati.

L’architetto Giuseppe Baracchi insieme ad Edilstrate Building ha curato la progettazione di questa rigenerazione urbana, la committenza è Società Liberty Immobiliare srl di Milano. Di certo la zona verrà riqualificata con questo intervento. Baracchi conferma il forte dialogo che si è instaurato con la Soprintendenza, peraltro necessario trattandosi di un edificio vincolato, il confronto c’è stato con la soprintendente Maria Luisa Laddago e con il funzionario Cristian Prati, fra l’altro - proprio su indicazione delle Belle Arti - si manterrà anche la scritta frontale “Ex Magazzini Generali”.

Uno stile che guarda al Rinascimento, ma siamo nel 1921

Il progetto si concretizzò solo alla metà degli Anni ‘20 del Novecento, per iniziativa di Leonardo Rizzi e Daniele Donelli, ma in realtà si deve alla volontà e alle capacità imprenditoriali di Max Fioruzzi, così si legge nella relazione storica che accompagna il progetto.

L’edificio è una significativa testimonianza dell’architettura industriale del primo Novecento, un volume a blocco lineare, su quattro piani fuori terra, dal quale aggetta in altezza il partito centrale, è sottolineato dai ferri battuti delle finestre del piano terreno, e da elementi decorativi di facciata, in forma di teste leonine, disposte a coppia ai lati dell’ingresso principale su via Colombo, è raffinata la ricerca del disegno dei dettagli di cornici e modanature. espressione di un clima di gusto che nell’area piacentina offre altre significative testimonianze.