“Nel Mirino”: focus sul numero 112 per le richieste urgenti

Un solo numero per le emergenze: è attivo anche in Emilia-Romagna il Numero Unico Europeo 112, il servizio che risponde a ogni richiesta urgente, sia sanitaria che legata a forze dell’ordine o vigili del fuoco. Ma come funziona davvero questa nuova infrastruttura del soccorso? Chi risponde? E cosa succede dalla chiamata all’arrivo dei mezzi sul posto? Tutto verrà chiarito questa sera alle 21 su Telelibertà nella nuova puntata di “Nel Mirino”, condotta da Nicoletta Bracchi, interamente dedicata a capire e imparare ad usare correttamente il NUE 112. Un’occasione per conoscere da vicino il nuovo sistema, i suoi vantaggi, i protagonisti che ci lavorano ogni giorno – e ricevere istruzioni pratiche su come comportarsi in caso di emergenza. Tra gli ospiti in studio, il Prefetto di Piacenza Paolo Ponta, Prefetto di Piacenza, il dirigente professioni sanitarie Ausl di Piacenza Stefano Nani, il presidente della Croce Rossa di Piacenza Giuseppe Colla e il coordinatore Anpas provinciale Paolo Rebecchi.

Si parlerà della nuova centrale unica di risposta, delle tecnologie di geolocalizzazione, del coordinamento tra pubblico e volontariato,

ma anche delle difficoltà quotidiane del sistema, del ruolo dei volontari e delle esperienze reali di soccorso sul territorio.

Verranno inoltre approfondite le differenze tra emergenza e urgenza, tra sistema sanitario e associazioni di volontariato, e verrà spiegato come comunicare correttamente durante una chiamata al 112 per garantire un intervento rapido ed efficace.