Nikko, il re del Para ice hockey vive a Calendasco, «Qui mi sento a casa»

Tornerà domenica da ospite d’onore alla Fiera del Po, lui che di onori ne ha avuti per tre vite. Nikko Landeros, 36 anni e leggenda del Para Ice hockey, questa volta giocherà davvero in casa, perché il fuoriclasse che ha stretto la mano a Obama e Trump, che la United Airlines ha disegnato come un super eroe e lo ha messo su giganteschi poster in tutti gli aeroporti americani, ha passato tutte le estati sin da bambino a Castellazzo, frazione di Calendasco. Papà messicano, mamma milanese, è lungo il Po il suo “buen retiro” di famiglia, che da sempre Nikko frequenta.

«Qui mi sento a casa. Anche in Colorado vivevo in campagna, fuori città. Piacenza non è male, mi piace il verde e qui venivo ogni estate: da bambino non ne ero felice, avrei voluto passare le vacanze con i miei amici, adesso invece ho trovato la mia dimensione - le sue parole -. Anche se per allenarmi devo fare i salti mortali».