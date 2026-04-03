Non ha ancora un nome l'uomo travolto dal treno

Non è ancora stato identificato il ciclista che ieri mattina è stato travolto dal treno regionale che viaggiava verso Parma. Per l’uomo (con la bicicletta) non c’è stato scampo. Il macchinista lo ha visto solo all’ultimo momento e ha frenato, ma inutilmente: è morto sul colpo.

Sulla dinamica della tragedia, che appare come un incidente ferroviario, vi sono pochi dubbi tra gli investigatori della polizia. L’incidente è avvenuto a Montale, all’altezza di via Martelli. Secondo una prima ricostruzione, il ciclista, che aveva con sé uno zainetto, avrebbe raggiunto un varco attraverso il quale si accede al tratto ferroviario e sarebbe quindi salito sui binari per attraversarli verso l’altra parte. Una manovra che lascia supporre che la vittima potesse essere un lavoratore del polo logistico, forse un facchino. La vittima aveva con sé uno zainetto e, nella tarda serata di ieri, la polizia ha comunicato che non era ancora stata identificata.