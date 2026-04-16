«Non rinunciate a nulla, perché a volte la vita è imprevedibile»

Questo venerdì, 17 aprile, alle ore 21 nella biblioteca parrocchiale di San Vittore, con ingresso da via Braille nel quartiere Besurica, si terrà la presentazione del libro “Giulia. Quel rovescio all’incrocio”, edito da Officine Gutenberg e firmato dal giornalista Thomas Trenchi. L’iniziativa, promossa dal centro culturale “Incontriamoci” insieme ad Anspi, vedrà la partecipazione di Giulia Gardani, oltre all’autore e al parroco don Franco Capelli.

Il volume racconta una storia intensa e drammatica . Giulia è una maestra nazionale di tennis che vive per lo sport, ma una notte d’estate a New York un incidente stradale cambia radicalmente il suo destino. La diagnosi è durissima: tetraplegia con lesione incompleta. Da quel momento inizia una sfida completamente diversa, lontana dai campi.

Ieri mattina, intanto, il libro è stato presentato anche al liceo Colombini di Piacenza, davanti a una platea di oltre cento studenti. «Vivete ogni momento, fino in fondo, senza rinunciare a nulla, perché a volte la vita è imprevedibile e inevitabile» ha detto Gardani ai giovani.

Il libro è arricchito dalla prefazione di Stefano Meloccaro e da un'intervista esclusiva del tennista Jannik Sinner.