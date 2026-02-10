Nuova Nino Bixio, il concorso parte con i futuri geometri
Sopralluogo e presentazione per i 21 studenti della 5ª B del Tramello. Lavoreranno sulle linee guida di Ponzini e Marasso
Federico Frighi
|1 ora fa
I futuri geometri dell’istituto Tramello saranno tra gli artefici della nuova sede della Società Canottieri Nino Bixio. E, attenzione, non è affatto un’esercitazione. Naturalmente dovranno vincere un concorso ma se così fosse... Ieri mattina nel salone di Confindustria è andata in scena la prima presentazione del concorso “Rifugio sull’acqua” che ha visto protagonisti una ventina di futuri geometri dell’istituto Tramello. L’iniziativa è stata lanciata nel settembre dello scorso anno ad “Attraverso il design”, l’evento culturale che ha messo le basi per un nuovo distretto del design a Piacenza. All’attenzione, in particolare, il rapporto con il fiume Po, sempre presente nella società piacentina. Si veda l’importanza balneare dell’Isolotto Maggi.
