Nuova Nino Bixio, il concorso parte con i futuri geometri

I futuri geometri dell’istituto Tramello saranno tra gli artefici della nuova sede della Società Canottieri Nino Bixio. E, attenzione, non è affatto un’esercitazione. Naturalmente dovranno vincere un concorso ma se così fosse... Ieri mattina nel salone di Confindustria è andata in scena la prima presentazione del concorso “Rifugio sull’acqua” che ha visto protagonisti una ventina di futuri geometri dell’istituto Tramello. L’iniziativa è stata lanciata nel settembre dello scorso anno ad “Attraverso il design”, l’evento culturale che ha messo le basi per un nuovo distretto del design a Piacenza. All’attenzione, in particolare, il rapporto con il fiume Po, sempre presente nella società piacentina. Si veda l’importanza balneare dell’Isolotto Maggi.