Nuova raffica di controlli tra città e movida: 373 persone identificate

Proseguono i controlli straordinari disposti dalla questura di Piacenza nelle aree più sensibili della città. Nel corso della settimana appena trascorsa, le verifiche hanno interessato diverse zone, tra cui vicolo Barozzieri, la zona Lupa, via Alberoni, via Negri, Largo Erfurt, Pubblico Passeggio, stazione ferroviaria, autostazione, viale Patrioti, piazza Cavalli, centro storico, piazzale Roma e via Colombo.

Le attività, svolte con il supporto delle pattuglie del reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia insieme al personale della questura, hanno portato all’identificazione di 245 persone, di cui 63 con precedenti di polizia, e al controllo di 113 veicoli.

Un ulteriore servizio straordinario è stato effettuato sabato sera, in attuazione delle disposizioni del prefetto definite in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. I controlli, condotti da personale della questura e del comando provinciale dei carabinieri, hanno interessato alcuni locali della movida tra Pubblico Passeggio, vicolo Barozzieri, via Genova e Corso Europa. Nel corso dell’operazione sono state identificate 128 persone, di cui 30 con precedenti, e controllati 4 esercizi commerciali.

Durante i controlli del 23 maggio tra via Negri e via Campo Sportivo Vecchio è stato inoltre rinvenuto un modesto quantitativo di hashish.

Sul fronte dell’immigrazione, è stata eseguita l’espulsione di un cittadino straniero di 29 anni, denunciato dalle Volanti per disturbo alla quiete pubblica e danneggiamento. Considerato socialmente pericoloso per numerosi precedenti contro la persona e il patrimonio, è stato accompagnato al Cpr di Gradisca d’Isonzo in vista del rimpatrio.