Nuova rotatoria a Rottofreno, lavori al via a metà marzo

La Provincia di Piacenza ha presentato il progetto per la realizzazione di una nuova rotatoria lungo la Strada Provinciale n. 48 di Centora che consentirà di migliorare l’intersezione esistente all’ingresso del centro abitato provenendo da sud, nel tratto conosciuto come via Roma. Oltre alla realizzazione della rotonda, sono previste due modifiche plano-altimetriche del piano viabile nel tratto urbano della viabilità provinciale finalizzate al miglioramento della sicurezza per le utenze deboli.

Come illustrato dal Dirigente del Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza Davide Marenghi, Il progetto esecutivo è stato completato, la gara d’appalto è stata espletata (l’intervento è stato aggiudicato alla ditta Emas s.r.l. di Colturano - MI) e l’avvio dei lavori è previsto per il 16 marzo 2026. La durata dell’intervento è stimata in 120 giorni. La consegna dell’opera è attesa dunque per il 14 luglio 2026. Nel complesso, l’operazione, finanziata con fondi ministeriali, prevede un investimento di circa 290 mila euro.

‹‹Ringrazio l’amministrazione provinciale e la struttura tecnica per la realizzazione di queste opere - ha dichiarato Paola Galvani, Sindaco di Rottofreno -. Da anni questa strada è infatti oggetto di numerose segnalazioni in quanto percorsa a velocità elevata da auto e da mezzi pesanti agricoli. La provincia è già intervenuta realizzando una ciclabile tra il capoluogo di Rottofreno e Centora sulla quale si è già spostata la mobilità dolce. È rimasto questo rettilineo su cui i mezzi transitano ad alta velocità e che qualche anno fa è stato anche teatro di un incidente mortale. Come sindaco e come amministratore provinciale ho perorato la causa della messa in sicurezza di questo percorso che ora avverrà tramite la creazione della nuova rotonda, opera che non comporterà particolari stravolgimenti in quanto nell’ambito dello sviluppo urbanistico si era già ipotizzata la necessità di intervenire in quel tratto, e mediante la protezione degli attraversamenti pedonali››.

Parole condivise dall’assessore comunale Rosario Della Porta: ‹‹Sono interventi di messa in sicurezza molto attesi dalla popolazione. Ringrazio la Provincia per l’impegno››.

Patrizia Calza, Consigliere provinciale con delega alla viabilità, ha concluso: ‹‹Si tratta di un’ulteriore conferma dell’impegno della Provincia nella messa in sicurezza della propria rete stradale a vantaggio delle comunità locali››.