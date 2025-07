Nuova rotonda di via Boselli, affidati i lavori a una ditta di Gragnano

È la Edil Losa di Gragnano a essersi aggiudicata l’appalto del Comune per la rotonda di via Boselli, all’intersezione con via Damiani e viale Martiri della Resistenza a Piacenza. Ha superato la concorrenza di altre sei ditte, selezionate tra le 154 che in prima battuta avevano presentato manifestazione di interesse. L’opera, dopo la sperimentazione di unanno con i new jersey che ha stabilito l’efficacia della regolazione viabilistica dell’incrocio sopprimendo il preesistente semaforo, vede dunque avvicinarsi la fase di cantiere.

Resta da sciogliere il nodo degli alberi di cui il progetto della rotonda prevede il taglio. Si tratta di dieci tigli sui due marciapiedi di via Damiani a ridosso dell’incrocio. L’intervento prevede anche la riqualificazione sia dei marciapiedi dell’incrocio che «ad oggi», si legge nelle relazioni tecniche «presentano vistose problematiche a livello di sicurezza e manutentive, in gran parte dovute all’eccessiva crescita di alberi ad alto fusto, messi a dimora in passato», sia «l’asfaltatura di un tratto di via Damiani e la manutenzione dei marciapiedi di via Morazzone».