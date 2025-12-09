Nuova sede della Croce Rossa, a Podenzano si cerca un aiutino

La Croce Rossa Italiana - unità territoriale di Podenzano - ha iniziato i lavori per la sua nuova sede e lancia una raccolta fondi per proseguire nella riqualificazione dell’immobile che la ospiterà. Un vecchio prefabbricato, dismesso ormai da 25 anni, tra via Piave e via Lombardelli, rinascerà come nuova sede e come presidio aperto a tutti, con una sala polivalente da 250 posti che sarà a disposizione della comunità. L’edificio è stato acquistato dalla Cri perché l’attuale sede, nel retro della Casa della Salute di via Alighieri, non è più sufficiente ad ospitare i servizi in aumento e il crescente numero di volontari. Nel nuovo edificio troveranno spazio anche un’area di presidio sanitario e ricovero ambulanze, un ufficio per garantire l’ascolto all’utenza, posti letto per soste brevi o emergenze e una cucina. «Lavorare in spazi adeguati non è solo una questione di comfort: significa poter rispondere alle emergenze più velocemente, poter formare più volontari in contemporanea e gestire in modo più efficace i materiali di Protezione Civile e di assistenza alla popolazione» spiega Giuseppe Fumagalli, volontario Cri e punto di riferimento della logistica del progetto. La prima fase della ristrutturazione riguarda l’allestimento della sala polivalente dedicata alla formazione dei volontari, incontri con la cittadinanza e attività aggregative per i giovani.

«Questo progetto è un investimento sul futuro di Podenzano - dichiara Marina Rubini, volontaria Cri e referente dell’ambizioso progetto e della raccolta fondi - stiamo costruendo un luogo per lo sviluppo del volontariato, un punto di riferimento per l’inclusione sociale e un presidio chiave per l’emergenza e protezione civile». «Contiamo sull’aiuto e sul supporto di chi crede nel territorio e nel futuro. Ogni contributo è un mattone che proteggerà, accoglierà e formerà, permettendo una risposta più capillare e concreta ai bisogni della nostra comunità» aggiunge Ciro Folliero, volontario Cri, coordinatore tecnico dei lavori di ristrutturazione. Un appello quindi ad aziende, associazioni, cittadini, per raggiungere il primo obiettivo, quello della realizzazione della sala polivalente».

Si può contribuire in diversi modi: con offerte ai banchetti o nelle box nei negozi, con l’organizzazione di iniziative benefiche, con bonifico.

Iban: IT14R 05156 65411 CC0350007874

intestato a: Croce Rossa Italiana Podenzano

causale: Un Passato, Un Futuro - erogazione liberale a favore dell’U.T. CRI di Podenzano