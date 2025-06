Nuovo Polisportivo si allungano i tempi della riqualificazione

Sfuma per l’amministrazione Tarasconi l’obiettivo di portare in dote elettorale alla scadenza del mandato, ossia a metà 2027, la riqualificazione del Polisportivo Franzanti. Se la scorsa estate alla presentazione del progetto, che ha la forma del Partenariato pubblico privato (Ppp), si indicava per l’inizio del 2025 il completamento della procedura di gara, il che, mettendo in conto i due anni di cantiere stimati dal cronoprogramma, significava inaugurazione i primi del 2027, giusto in tempo per l’appuntamento con le urne, le ultime più aggiornate previsioni raccolte a Palazzo Mercanti dicono che la partita burocratica preliminare al bando di gara non si completerà che per fine 2025. Di fatto si tratta di un anno di ritardo rispetto alla originaria tabella di marcia.

Il progetto di riqualificazione del Polisportivo è stato sottoposto al Comune dalla società veneta Glaukos il cui interesse pubblico è stato votato dal consiglio comunale il 16 settembre scorso. A fine 2024 la Glaukos ha proposto una variante progettuale che ha modificato sia i contenuti della riqualificazione (la prevista demolizione e ricostruzione della piscina coperta per farne la nuova sede della ginnastica artistica viene sostituita dalla sola demolizione, optandosi per la ristrutturazione dell’attuale palestra della ginnastica artistica) sia la copertura finanziaria dell’opera. Del valore complessivo di 24,6 milioni, il Ppp carica sul Comune il 49% del costo. L’impatto economico della variante è stato di alleggerire l’onere dell’opera, in ogni caso la minoranza ha sostenuto che la pratica avrebbe dovuto tornare in aula.

La variante è stata approvata a inizio 2025 dalla giunta, che ha così autorizzato la prosecuzione della procedura prevista dal project financing: a fine febbraio è partita la Conferenza dei servizi decisoria a cui, in caso di esito favorevole, seguirà il bando di gara aperto a tutti (in caso prevalga un soggetto diverso da Glaukos, questa potrà esercitare diritto di prelazione a patto che faccia sue le condizioni migliorative messe in campo dal vincitore). I tempi delle carte, come detto, si allungano però a fine 2025.