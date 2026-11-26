Anas ha eseguito e concluso, con esito positivo, le prove di carico del nuovo impalcato del ponte Lenzino, lungo la strada statale 45 “di Val Trebbia” al km 78,250 tra i comuni di Corte Brugnatella e Cerignale.

Per le prove, propedeutiche alla successiva apertura al traffico, sono state predisposte quattro diverse configurazioni di carico che hanno previsto fino ad un massimo di 12 mezzi di circa 45 tonnellate l’uno. Per la configurazione più gravosa è stato quindi applicato un carico totale di circa 540 tonnellate. Attesa a breve la riapertura del viadotto.

Dopo il crollo del 3 ottobre 2020, il traffico è stato ripristinato con il ponte provvisorio Bailey. Per l’opera definitiva l’inaugurazione, inizialmente prevista nel 2025 e poi entro l’estate 2026, è ora annunciata entro l’inverno. Secondo il sito Anas, l’avanzamento complessivo è all’80%: hanno pesato anche piene e ritrovamenti di ordigni bellici.

A Barberino di Bobbio prende forma il ponte distrutto dall’alluvione del 14 settembre 2015. L’impalcato in acciaio corten viene posizionato a spinta, ma non ha ancora raggiunto l’altra sponda. La struttura, a campata unica, sarà lunga circa 80 metri e larga 7,5, con pista ciclopedonale alternativa alla galleria della Statale 45. I lavori dovranno concludersi entro il 31 dicembre. Il costo supera i tre milioni; con il consolidamento del ponticello sul rio Spanne, l’investimento complessivo arriva a 4,3 milioni.