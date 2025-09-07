Nuovo verde partecipato, si parte dai "Merluzzo", Spazio4, Aido e area Sud

E’ una ditta di Reggio Emilia, la Nonsoloverde srl, a essersi aggiudicata una parte consistente degli otto progetti selezionati da “Piacenza Partecipa”, il percorso dal basso - erano infatti i singoli individui o le associazioni del territorio a proporre gli interventi votati poi dalla cittadinanza - attivato dal Comune nel 2024. Sono quattro gli interventi usciti da quell’iniziativa affidati alla ditta reggiana, tutti riferiti a riqualificazioni di aree verdi, più uno relativo ai giardini dedicati all’Aido (Associazione italiana donatori organi) tra via Nasolini e viale Dante che invece non vi erano ricompresi.

Cinque, dunque, i lavori oggetto dell’incarico, per un corrispettivo pari a 150mila euro (Iva inclusa) che è la porzione principale dei 210mila euro stanziati dal Comune per i complessivi otto progetti di “Piacenza Partecipa”. Dei quattro selezionati nel percorso dal basso fanno parte la riqualificazione dei giardini Merluzzo in via Alberoni, del parco di via Govoni (angolo corso Europa), dell’area esterna di Spazio 4 in via Manzoni, dei giardini dietro il centro commerciale Galassia tra via Gorgni, via Goitre, via Bubba e la tangenziale. Si tratta, come pure per i giardini Aido, di un intervento di «rigenerazione del verde e dell’arredo urbano finalizzato a migliorarne la fruibilità», si legge nel provvedimento del Comune che incarica la ditta di Reggio, scelta a seguito di una indagine di mercato preliminare e in virtù di una «proposta ritenuta maggiormente conveniente».

In generale lavori cominceranno in inverno, fra dicembre e gennaio.