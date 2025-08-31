Ok al maxi impianto fotovoltaico di Monticelli

l grande impianto agri e fotovoltaico tra Monticelli e San Pietro in Cerro ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie perché si realizzi. L'atto ufficiale deve ancora essere emesso ma di fatto gli enti coinvolti hanno già espresso i propri pareri favorevoli e le proprie richieste in occasione della Conferenza di servizi decisoria e l'azienda proponente, la milanese Vse, ha presentato tutte le integrazioni necessarie e chiarito eventuali dubbi.

La costruzione dell'impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile solare, localizzato su terreni agricoli «non interessati da coltivazioni certificate o oggetto di disciplinari di produzione» compresi tra la rete autostradale A21 e la linea ferroviaria, in zona "Boschi", per una superficie complessiva di quasi 11 ettari e potenza di picco di quasi 25mila chilowatt, è una certezza.