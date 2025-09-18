Oltre 10 gatti spariti dall'inizio dell'estate, allarme a Niviano

Almeno cinque gatti sono spariti nel nulla negli ultimi dieci giorni, oltre una decina dall’inizio dell’estate e sempre nello stesso luogo. A Niviano, nel quartiere di Borgo Castello, sale la preoccupazione per l’improvvisa sparizione di questi animali - sia domestici, sia randagi - che si ripete in maniera inquietante ormai da qualche tempo. Così, alcuni proprietari si sono rivolti al sindaco di Rivergaro Andrea Gatti, per segnalare la situazione.

Colpa dei lupi o delle volpi? Oppure qualche “umano” che ce l’ha a morte con questi animali? Difficile dire quale possa essere la causa delle sparizioni. Di certo, finora, nessuno dei gatti scomparsi è mai stato ritrovato, nemmeno morto. Né ci sono tracce che possano far pensare a predazioni, anche se la presenza di volpi sarebbe stata accertata in zona anche grazie a fototrappole.