Onorificenze in prefettura a Breda e Amadori

Consegna delle onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica italiana oggi, 28 maggio, nel salone delle Armi della prefettura. La cerimonia si svolgerà a partire dalle 16.30. Le onorificenze saranno consegnate dalla prefetta Patrizia Palmisani. Tra, gli altri, saranno premiati il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Pierantonio Breda, e il comandante provinciale della guardia di finanza, colonnello Massimo Amadori.

Ecco l'elenco dei premiati.

Riceve il titolo di ufficiale:

Colonnello Pierantonio Breda

Il colonnello Breda

Il Colonnello Pierantonio Breda, comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri di Piacenza, ha intrapreso la carriera militare nel 1996 frequentando l'Accademia militare e la Scuola ufficiali carabinieri. Nel corso degli anni ha maturato una profonda esperienza in ruoli di comando e di staff di crescente responsabilità. Dal 2022 ricopre l'incarico di comandante provinciale di Piacenza, dopo aver guidato per quattro anni il comando provinciale di Asti. In precedenza, ha prestato servizio a Roma presso il comando generale dell’Arma come capo sezione delle aree "Attività promozionale" e "Cerimoniale", e ha retto il comando di importanti compagnie territoriali e nuclei operativi a Roma, a Genova e in Sicilia.

Ricevono il titolo di cavaliere

Colonnello Massimo Amadori

Il colonnello Amadori

Il colonnello Massimo Amadori, comandante provinciale della guardia di finanza di Piacenza, ha intrapreso la carriera militare nel 1996 frequentando il 96° corso presso l’Accademia della guardia di finanza di Bergamo e il corso di qualificazione operativa presso il citato Istituto. Durante la carriera numerosi gli incarichi di comando ricoperti. Da luglio 2024 è comandante provinciale della guardia di finanza di Piacenza. In precedenza ha rivestito numerosi incarichi di comando a Udine, Venezia, Firenze, Siena e Prato. Ha rivestito l’incarico di aiutante di campo del comandante interregionale per l’Italia Sud Occidentale e del comandante aeronavale centrale, ha prestato servizio presso il Comando generale

Luogotenete Francesco Cutuli

Luogotenente Cutuli

Il luogotenente in carica speciale dell’Arma dei Carabinieri Francesco Cutuli dal 2006 è comandante della stazione carabinieri di Villanova. Durante la carriera professionale ha operato prima presso il Comando di Busseto (Parma), e successivamente, nominato maresciallo nel 2000, ha assunto il ruolo di vicecomandante della stazione carabinieri di Cortemaggiore. Ha svolto diverse missioni internazionali nei Balcani e, in particolare, in Kosovo. Al di fuori dell’attività lavorativa svolta, il sottufficiale è donatore Avis con al suo attivo 70 donazioni. E' iscritto all’Associazione nazionale paracadutisti d'Italia.

Viceprefetta Roberta De Francesco

Viceprefetto De Francesco

Roberta De Francesco da novembre 2025 è il dirigente dell’area I Ordine e sicurezza pubblica della Prefettura di Piacenza. Ha preso servizio presso il ministero dell'Interno nel 1996 quale assistente amministrativo assegnata alla questura di Trieste per poi essere trasferita nel 2002 alla Prefettura di Piacenza. Nel dicembre del 2005, superato il concorso per l'accesso alla carriera prefettizia e terminato il corso biennale di formazione, viene assegnata alla Prefettura di Piacenza. Successivamente ha ricoperto numerosi incarchi dirigenziali nell’ambito delle sedi di Lodi, Cremona e Piacenza. E' stata promossa viceprefetto nel 2018. Impegnata nel sociale, ha svolto attività di volontariato alla Caritas diocesana di Piacenza e presso la Croce Rossa Italiana

Luogotenente Antonio Loforti

Luogotenente Loforti

Il luogotenente dell’Arma dei carabinieri Antonino Loforti è il comandante della stazione carabinieri di Marsaglia. Arruolatosi nel 1987, durante la sua carriera ha prestato servizio presso il 7° Battaglione carabinieri Trentino Alto Adige-Bolzano, alla stazione di Rivergaro (PC) e nella compagnia di Bobbio, dove ha rivestito numerosi incarichi. Nel 2004 ha partecipato all’operazione Antica Babilonia a Nassiriya, in Iraq, quale componente dello staff del reggimento Msu, impiegato in missioni internazionali di peace-keeping e peace-enforcing.

Luogotenente Gabriele Pollini

luogotenente Pollini

Il luogotenente della guardia di finanza Gabriele Pollini dal 2004 è il comandante della tenenza di Castel San Giovanni. Arruolatosi nel corpo nel 1989, dopo aver frequentato il corso allievi sottufficiali, ha iniziato la sua carriera a Crema per poi essere trasferito nel nucleo regionale di polizia tributaria di Milano, al comando del nucleo di polizia tributaria di Cremona. Ha quindi rivestito numerosi incarichi nella compagnia di Piacenza.