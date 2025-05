Ospedale di Castello, terapia intensiva ridotta per 4 mesi

«Dal primo di giugno al 30 settembre l'ospedale di Castelsangiovanni perderà i due posti di terapia intensiva, ne resteranno solo tre di sub intensiva». La segnalazione arriva dagli operatori e operatrici sanitarie del reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Castelsangiovanni. Un reparto che conta sei posti letto, di cui due di intensiva (per i casi più gravi) e altri quattro di sub intensiva, per i casi meno gravi. Durante il periodo estivo, per garantire le ferie a tutti i dipendenti, la terapia intensiva verrà accorpata a Piacenza, come accade ogni anno. A Castello saranno disponibili tre posti di sub intensiva.

«Peccato - fanno però notare gli operatori - che lo scorso anno l’accorpamento durò quaranta giorni, mentre ora sarà per quattro mesi». «Se - si chiedono gli operatori - sta male un paziente ricoverato in uno degli altri reparti e ha bisogno la terapia intensiva, a Piacenza non ci arriva Deve essere intubato qui».