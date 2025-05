Ausl, ospedale di Castello: «I posti letto di terapia intensiva non saranno soppressi»

«I posti letto di terapia intensiva non saranno soppressi. La riorganizzazione è solo temporanea». L’Azienda sanitaria locale risponde così alle preoccupazioni degli operatori e operatrici sanitarie del reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Castel San Giovanni. «In vista del periodo estivo – fa sapere l’Azienda sanitaria -, anche quest’anno è stata prevista una riorganizzazione temporanea e generale delle attività, compresa quella del servizio di terapia intensiva dell'ospedale di Castel San Giovanni». «Il piano – si legge sempre nella nota ufficiale dell’Azienda - è finalizzato a garantire le ferie del personale sanitario, tutelando al contempo la sicurezza e la continuità assistenziale».

Dal 1 giugno a Castel San Giovanni i due posti di terapia intensiva verranno sospesi a accorpati a Piacenza. Resteranno tre posti di sub intensiva, e cioè per pazienti «meno gravi» che non necessitano di essere intubati. La riorganizzazione durerà quattro mesi, fino al 30 settembre. Da qui sono nate le preoccupazioni del personale sanitario a cui ora l'Azienda ha risposto.